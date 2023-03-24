Макрону припомнили слова о русских после выпада в адрес французов-бунтовщиков

Глава объединения "Соцпроф" Сергей Вострецов назвал противоречивыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о протестующих из-за пенсионной реформы. Французский лидер заявил, что "толпа" не имеет легитимности, в отличие от тех, кто выражает свою позицию через выбранных депутатов.

"О, как зачирикал Макрон. Толпа, в отличие от депутатов, "нелегитимна"! И давно так? Что-то на Украине, в Грузии, Ираке, Ливии, Сирии, России она, эта так называемая Макроном толпа, "легитимна". А во Франции, оказывается, всё иначе", — сказал он в интервью РИА ФАН.

Вострецов указал, что французы и другие европейцы уже устали терпеть в правительстве поставленных американской властью "ручных лидеров", которые "крепко сидят под компроматом". Председатель "Соцпрофа" выразил уверенность, что народ стран Запада прозреет, ставленников США "линчуют", а "дядя Сэм, как обычно, бросит своих кукол на разрыв толпы".