Макрону припомнили слова о русских после выпада в адрес французов-бунтовщиков
Эксперт Вострецов осадил Макрона после слов о "нелегитимности" протестующих во Франции
Протестующие на улицах городов Франции. Обложка © Twitter / @wolsned
Глава объединения "Соцпроф" Сергей Вострецов назвал противоречивыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о протестующих из-за пенсионной реформы. Французский лидер заявил, что "толпа" не имеет легитимности, в отличие от тех, кто выражает свою позицию через выбранных депутатов.
"О, как зачирикал Макрон. Толпа, в отличие от депутатов, "нелегитимна"! И давно так? Что-то на Украине, в Грузии, Ираке, Ливии, Сирии, России она, эта так называемая Макроном толпа, "легитимна". А во Франции, оказывается, всё иначе", — сказал он в интервью РИА ФАН.
Вострецов указал, что французы и другие европейцы уже устали терпеть в правительстве поставленных американской властью "ручных лидеров", которые "крепко сидят под компроматом". Председатель "Соцпрофа" выразил уверенность, что народ стран Запада прозреет, ставленников США "линчуют", а "дядя Сэм, как обычно, бросит своих кукол на разрыв толпы".
"Последний ярчайший пример — Афганистан. Но история глупцов не учит", — резюмировал Вострецов.
Напомним, Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании. Премьер-министр страны Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы. А Марин Ле Пен призвала Борн уйти в отставку. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки в ходе голосования. А в Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона.