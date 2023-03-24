Захарова предложила Макрону дать протестующим французам оружие, чтобы поддержать демократию
Захарова на фоне беспорядков пошутила про поставки Макроном оружия французам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила французского президента Эмманюэля Макрона за поддержку и вооружение Киева, комментируя беспорядки на улицах Парижа, которые устроили недовольные его политикой граждане.
Соответствующий пост дипломат выложила в своём телеграм-канале, сопроводив его роликом с последствиями беспорядков, на которых видны разгромленные парижские улицы с кучами мусора, а также перевёрнутые и горящие машины.
"А когда Макрон начнёт поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" — поинтересовалась Захарова.
Как рассказывал Лайф, поводом для беспорядков во Франции стал законопроект о повышении пенсионного возраста, который Макрон без голосования принял в Национальном собрании. Премьер-министр Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы, а лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала её покинуть должность. Также французская оппозиция заявила о недоверии правительству, однако в ходе голосования вотум не нашёл поддержки. При этом в Париже развернулись акции протеста, в ходе которых люди громят город, митингующие даже сожгли чучело Макрона.
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