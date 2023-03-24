Захарова предложила Макрону дать протестующим французам оружие, чтобы поддержать демократию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила французского президента Эмманюэля Макрона за поддержку и вооружение Киева, комментируя беспорядки на улицах Парижа, которые устроили недовольные его политикой граждане.

Соответствующий пост дипломат выложила в своём телеграм-канале, сопроводив его роликом с последствиями беспорядков, на которых видны разгромленные парижские улицы с кучами мусора, а также перевёрнутые и горящие машины.