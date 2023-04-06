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6 апреля, 15:17

Протестующие подожгли ресторан, в котором Макрон праздновал победу на выборах

Во Франции проходят антиправительственные протесты, в которых принимают участие тысячи людей. В Париже участники акции подожгли навес ресторана "Ротонда". Именно там президент Франции Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. В соцсетях публикуют видео и фото с улиц разных городов страны.

Поджог ресторана в Париже и другие акции протеста во Франции. Видео © Twitter / Bernie's Tweets / bambkb / Pelham

Одна из главных причин недовольств — это решение правительства президента страны Эмманюэля Макрона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования. Против этого выступают люди разных профессий: от учителей до железнодорожников.

"То, что делают власть имущие, может отменить народ", — скандировали участники акции в городе Рен на западе Франции.

По данным Reuters, подавляющее большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста и решения правительства провести это через парламент без голосования.

Во Франции свыше тысячи полицейских и пожарных ранены в результате протестов

Во Франции свыше тысячи полицейских и пожарных ранены в результате протестов

Протестующие захватили офис американской инвестиционной компании BlackRock в Париже. Люди с фаерами ворвались также в здания Большого театра и школы в Бордо.

Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Из-за этого в стране вспыхнули акции протеста. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки во время голосования. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в шоу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) раскритиковал Макрона за пенсионную реформу и "подкаблучничество".

Обложка ©

Twitter / Bernie's Tweets

Илья Суриков
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