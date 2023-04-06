Протестующие подожгли ресторан, в котором Макрон праздновал победу на выборах

Во Франции проходят антиправительственные протесты, в которых принимают участие тысячи людей. В Париже участники акции подожгли навес ресторана "Ротонда". Именно там президент Франции Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. В соцсетях публикуют видео и фото с улиц разных городов страны.

Поджог ресторана в Париже и другие акции протеста во Франции. Видео © Twitter / Bernie's Tweets / bambkb / Pelham

Одна из главных причин недовольств — это решение правительства президента страны Эмманюэля Макрона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования. Против этого выступают люди разных профессий: от учителей до железнодорожников.

"То, что делают власть имущие, может отменить народ", — скандировали участники акции в городе Рен на западе Франции.

По данным Reuters, подавляющее большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста и решения правительства провести это через парламент без голосования.