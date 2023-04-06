Протестующие подожгли ресторан, в котором Макрон праздновал победу на выборах
Во Франции проходят антиправительственные протесты, в которых принимают участие тысячи людей. В Париже участники акции подожгли навес ресторана "Ротонда". Именно там президент Франции Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. В соцсетях публикуют видео и фото с улиц разных городов страны.
Поджог ресторана в Париже и другие акции протеста во Франции. Видео © Twitter / Bernie's Tweets / bambkb / Pelham
Одна из главных причин недовольств — это решение правительства президента страны Эмманюэля Макрона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования. Против этого выступают люди разных профессий: от учителей до железнодорожников.
"То, что делают власть имущие, может отменить народ", — скандировали участники акции в городе Рен на западе Франции.
По данным Reuters, подавляющее большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста и решения правительства провести это через парламент без голосования.
Протестующие захватили офис американской инвестиционной компании BlackRock в Париже. Люди с фаерами ворвались также в здания Большого театра и школы в Бордо.
Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Из-за этого в стране вспыхнули акции протеста. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки во время голосования. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в шоу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) раскритиковал Макрона за пенсионную реформу и "подкаблучничество".
Twitter / Bernie's Tweets