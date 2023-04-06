Олланд раскритиковал Макрона за пенсионную реформу и "подкаблучничество"
Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в официальной группе "ВКонтакте" новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ". Героем пранка стал бывший президент Франции Франсуа Олланд, который был уверен, что разговаривает с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
В разговоре с "лже-Порошенко" Франсуа Олланд высказался против социальных реформ президента Макрона, которые, как ранее рассказывал Лайф, привели к массовым протестам граждан.
"Может быть, не стоит проводить пенсионную реформу в данный момент, когда у ворот Европы идёт война, которая должна нас мобилизовать. Но я больше не у власти. И поэтому, если бы это зависело только от меня, тогда бы обсуждались только вопросы нашей собственной безопасности, безопасности Украины и борьбы с инфляцией", — подчеркнул в разговоре с пранкерами бывший президент Франции.
Кроме того, Вован и Лексус поинтересовались мнением Олланда о жене действующего президента Франции Эмманюэля Макрона — Брижит. Тот в ответ выразил убеждение, что многие решения Макрон принимает именно с её подачи.
"Я думаю, она оказывает влияние. Она была его учителем и поэтому до сих пор даёт ему советы. Так что, если ты сможешь убедить Брижит Макрон, ты сможешь добраться до Эмманюэля Макрона", — сыронизировал Олланд.
Ранее Лайф рассказывал, как Вован и Лексус в честь 1 апреля "выдали" Грету Тунберг замуж за сына Уилла Смита. В ходе другого розыгрыша пранкеры узнали, что Лондон до сих пор грезит о "майдане" в России, а экс-глава МИД Великобритании дал понять пранкерам, что Украине в НАТО не рады.
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