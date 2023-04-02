Во Франции свыше тысячи полицейских и пожарных ранены в результате протестов
C 16 марта, когда французский кабмин объявил принятым законопроект о повышении пенсионного возраста, во время акций протеста ранены 1093 полицейских и пожарных. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в беседе с Le Journal du dimanche. По его словам, также было 2579 умышленных поджогов и 316 атак на государственные здания.
Митинг в Париже против повышения пенсионного возраста. Видео © Twitter / Deutsch365
"Когда вмешиваются насилие, погромщики и ультралевые, тогда долг правоохранителей сказать: "Стоп". Я против того, чтобы уступать интеллектуальному терроризму крайне левых, переворачивающему ценности, когда погромщики оказываются жертвами, а полицейские — агрессорами", — подчеркнул Дарманен.
Он добавил, что сейчас по факту случившегося ведётся 36 внутренних расследований в полиции и два — в жандармерии в связи с подозрениями о "насилии" со стороны стражей порядка. Дарманен также отметил, что у него никогда "не дрогнет рука" в отношении тех, кто "опозорил униформу".
Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Это спровоцировало волны акций протеста. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки во время голосования. В Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело президента. Кроме того, горожане бросали в полицию камни и коктейли Молотова.
Twitter / Deutsch365