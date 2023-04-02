Во Франции свыше тысячи полицейских и пожарных ранены в результате протестов

C 16 марта, когда французский кабмин объявил принятым законопроект о повышении пенсионного возраста, во время акций протеста ранены 1093 полицейских и пожарных. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в беседе с Le Journal du dimanche. По его словам, также было 2579 умышленных поджогов и 316 атак на государственные здания.

Митинг в Париже против повышения пенсионного возраста. Видео © Twitter / Deutsch365

"Когда вмешиваются насилие, погромщики и ультралевые, тогда долг правоохранителей сказать: "Стоп". Я против того, чтобы уступать интеллектуальному терроризму крайне левых, переворачивающему ценности, когда погромщики оказываются жертвами, а полицейские — агрессорами", — подчеркнул Дарманен.