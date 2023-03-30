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29 марта, 23:15

Экс-премьеру Франции прислали конверт с угрозами и порошком

Экс-премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил письмо с неизвестным порошком и угрозами

<p>Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обложка © ТАСС / Franck Castel</p>

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обложка © ТАСС / Franck Castel

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил конверт, наполненный неизвестным порошком. В нём содержались угрозы, сообщает телеканал France Info. По его данным, посылка пришла в мэрию города Гавр, главой которого он является на данный момент.

После того как письмо доставили в городскую администрацию, всех сотрудников эвакуировали, а территорию оцепили. По данным канала, мэрия и сам чиновник подали заявление в суд с требованием разобраться в происшествии и найти виновных.

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Возле Посольства РФ в Бухаресте выставили оцепление из-за подозрительного конверта

Ранее аналогичный конверт получил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Элвин Брэгг, который занимается уголовным делом экс-президента США Дональда Трампа о финансовых махинациях. Внутри находилось письмо с угрозами.

Оксана Попова
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