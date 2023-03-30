Экс-премьеру Франции прислали конверт с угрозами и порошком
Экс-премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил письмо с неизвестным порошком и угрозами
Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обложка © ТАСС / Franck Castel
Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил конверт, наполненный неизвестным порошком. В нём содержались угрозы, сообщает телеканал France Info. По его данным, посылка пришла в мэрию города Гавр, главой которого он является на данный момент.
После того как письмо доставили в городскую администрацию, всех сотрудников эвакуировали, а территорию оцепили. По данным канала, мэрия и сам чиновник подали заявление в суд с требованием разобраться в происшествии и найти виновных.
Ранее аналогичный конверт получил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Элвин Брэгг, который занимается уголовным делом экс-президента США Дональда Трампа о финансовых махинациях. Внутри находилось письмо с угрозами.