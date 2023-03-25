Fox News: Ведущему дело Трампа прокурору Брэггу прислали конверт с порошком и угрозами
Прокурору по Южному округу Нью-Йорка Элвину Брэггу, который занимается уголовным делом экс-президента США Дональда Трампа о финансовых махинациях, прислали конверт с подозрительным белым порошком. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, также в конверте была записка с подписью: "Элвин, я убью тебя". Прибывшая на место полиция отметила, что посылка не является опасной. Эвакуация здания также не проводилась.
Ранее в нью-йоркский суд, где рассматривается дело против экс-президента США Дональда Трампа, поступило сообщение о взрывчатке в здании. После этого звонка в службу 911 здание пришлось на время закрыть для проверки, однако взрывчатку там не нашли.
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