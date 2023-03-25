Fox News: Ведущему дело Трампа прокурору Брэггу прислали конверт с порошком и угрозами

Прокурору по Южному округу Нью-Йорка Элвину Брэггу, который занимается уголовным делом экс-президента США Дональда Трампа о финансовых махинациях, прислали конверт с подозрительным белым порошком. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, также в конверте была записка с подписью: "Элвин, я убью тебя". Прибывшая на место полиция отметила, что посылка не является опасной. Эвакуация здания также не проводилась.