Рассматривающий дело Трампа суд "заминировали"
Bloomberg: В рассматривающий дело Трампа суд поступило сообщение об угрозе взрыва
В нью-йоркский суд, где рассматривается дело против экс-президента США Дональда Трампа, поступило сообщение о взрывчатке в здании. Это случилось, когда судья собрался открыть слушание по иску генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Как пишет Bloomberg, после этого звонка в службу 911 здание пришлось на время закрыть для проверки. Взрывчатку там не нашли, сообщение было признано ложным.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Такую информацию он получил благодаря утечке из окружной прокуратуры Манхэттена. В Белом доме же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.
ТАСС / EPA / Peter Foley