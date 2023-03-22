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22 марта, 02:44

Рассматривающий дело Трампа суд "заминировали"

Bloomberg: В рассматривающий дело Трампа суд поступило сообщение об угрозе взрыва

В нью-йоркский суд, где рассматривается дело против экс-президента США Дональда Трампа, поступило сообщение о взрывчатке в здании. Это случилось, когда судья собрался открыть слушание по иску генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Как пишет Bloomberg, после этого звонка в службу 911 здание пришлось на время закрыть для проверки. Взрывчатку там не нашли, сообщение было признано ложным.

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Ранее Дональд Трамп сообщил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Такую информацию он получил благодаря утечке из окружной прокуратуры Манхэттена. В Белом доме же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.

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ТАСС / EPA / Peter Foley

Андрей Григорьев
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