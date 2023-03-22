Рассматривающий дело Трампа суд "заминировали"

В нью-йоркский суд, где рассматривается дело против экс-президента США Дональда Трампа, поступило сообщение о взрывчатке в здании. Это случилось, когда судья собрался открыть слушание по иску генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Как пишет Bloomberg, после этого звонка в службу 911 здание пришлось на время закрыть для проверки. Взрывчатку там не нашли, сообщение было признано ложным.