Возле Посольства РФ в Бухаресте выставили оцепление из-за подозрительного конверта

Возле Посольства РФ в Бухаресте полицейские установили оцепление после того, как появилась информация о получении сотрудниками дипмиссии подозрительного конверта. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал SHOT.

Полицейские выставили оцепление возле Посольства РФ в Бухаресте. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что возле здания дипмиссии дежурят полицейские, которые никого не пропускают внутрь. По предварительным данным, внутри конверта был неизвестный порошок. Сейчас его проверяют сотрудники спецслужб.