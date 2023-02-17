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17 февраля, 14:57

Возле Посольства РФ в Бухаресте выставили оцепление из-за подозрительного конверта

Возле Посольства РФ в Бухаресте полицейские установили оцепление после того, как появилась информация о получении сотрудниками дипмиссии подозрительного конверта. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал SHOT.

Полицейские выставили оцепление возле Посольства РФ в Бухаресте. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что возле здания дипмиссии дежурят полицейские, которые никого не пропускают внутрь. По предварительным данным, внутри конверта был неизвестный порошок. Сейчас его проверяют сотрудники спецслужб.

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Ранее Лайф сообщал, что Посольство РФ в Бухаресте получило подозрительный конверт. После предварительной проверки его забрали в специализированные лаборатории.

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Telegram/SHOT

Артур Белкин
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