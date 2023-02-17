Возле Посольства РФ в Бухаресте выставили оцепление из-за подозрительного конверта
Возле Посольства РФ в Бухаресте полицейские установили оцепление после того, как появилась информация о получении сотрудниками дипмиссии подозрительного конверта. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал SHOT.
Полицейские выставили оцепление возле Посольства РФ в Бухаресте. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что возле здания дипмиссии дежурят полицейские, которые никого не пропускают внутрь. По предварительным данным, внутри конверта был неизвестный порошок. Сейчас его проверяют сотрудники спецслужб.
Ранее Лайф сообщал, что Посольство РФ в Бухаресте получило подозрительный конверт. После предварительной проверки его забрали в специализированные лаборатории.
Telegram/SHOT