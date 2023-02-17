Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт
Российское посольство в Бухаресте получило подозрительный конверт. Об этом заявила Служба информации Румынии.
"Сегодня днём пиротехнические группы Службы информации Румынии направились в Посольство РФ, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта", — сказано в сообщении ведомства.
По данным Agerpres, после предварительной проверки конверт забрали и доставили на экспертизу в специализированные лаборатории. Данная процедура проводится для того, чтобы исключить все подозрения по поводу возможных веществ, которые могут быть опасными. При этом сотрудники Службы информации Румынии работают совместно с коллегами из Министерства внутренних дел.
Ранее Лайф писал, что сотрудник украинского посольства в Мадриде пострадал при взрыве в дипведомстве после того, как вскрыл конверт со взрывчаткой. Власти Испании стали рассматривать произошедшее как теракт. Адресантом "заминированных" писем в Посольство Украины оказался пенсионер.
ТАСС / Николай Морозов