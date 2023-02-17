Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

По данным Agerpres, после предварительной проверки конверт забрали и доставили на экспертизу в специализированные лаборатории. Данная процедура проводится для того, чтобы исключить все подозрения по поводу возможных веществ, которые могут быть опасными. При этом сотрудники Службы информации Румынии работают совместно с коллегами из Министерства внутренних дел.