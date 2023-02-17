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17 февраля, 14:05

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

Российское посольство в Бухаресте получило подозрительный конверт. Об этом заявила Служба информации Румынии.

"Сегодня днём пиротехнические группы Службы информации Румынии направились в Посольство РФ, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта", — сказано в сообщении ведомства.

По данным Agerpres, после предварительной проверки конверт забрали и доставили на экспертизу в специализированные лаборатории. Данная процедура проводится для того, чтобы исключить все подозрения по поводу возможных веществ, которые могут быть опасными. При этом сотрудники Службы информации Румынии работают совместно с коллегами из Министерства внутренних дел.

Командир "Ахмата" раскрыл имена ещё двух пострадавших от отравленного конверта

Командир "Ахмата" раскрыл имена ещё двух пострадавших от отравленного конверта

Ранее Лайф писал, что сотрудник украинского посольства в Мадриде пострадал при взрыве в дипведомстве после того, как вскрыл конверт со взрывчаткой. Власти Испании стали рассматривать произошедшее как теракт. Адресантом "заминированных" писем в Посольство Украины оказался пенсионер.

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ТАСС / Николай Морозов

Никита Осипов
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