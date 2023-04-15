Макрон подписал закон, ставший причиной массовых протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который привёл к масштабным протестам. Документ уже опубликован и вступает в силу.

Перед этим 14 апреля Конституционный совет Франции признал законными основные положения пенсионной реформы, в том числе повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. После этого в стране возобновились беспорядки. После столкновений с полицией были задержаны более ста человек.