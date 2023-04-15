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15 апреля, 02:28

Макрон подписал закон, ставший причиной массовых протестов

Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который привёл к масштабным протестам. Документ уже опубликован и вступает в силу.

Перед этим 14 апреля Конституционный совет Франции признал законными основные положения пенсионной реформы, в том числе повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. После этого в стране возобновились беспорядки. После столкновений с полицией были задержаны более ста человек.

Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

Напомним, что акции протеста из-за пенсионной реформы не утихают во Франции с 28 марта. Тогда в один из дней на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, в Париже — 93 тысячи. Всё это сопровождалось беспорядками. Протестующие даже подожгли ресторан, в котором Макрон праздновал победу на выборах. А хештег MacronOrdure, что переводится как "МакронМусор", вышел на первую строчку в трендах французского "Твиттера".

Обложка ©

Flickr / elyseefr

Андрей Григорьев
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