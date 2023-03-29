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29 марта, 17:04

Хештег "МакронМусор" возглавил тренды Twitter во Франции

Хештег MacronOrdure — "МакронМусор" — занял первое место в трендах Twitter во Франции

<p>Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Johannes Simon</p>

Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Johannes Simon

Хэштег MacronOrdure, что переводится как "МакронМусор", вышел на первую строчку в трендах французского Twitter. И это связано не только с погромами по всей стране из-за пенсионной реформы.

Пользователи стали делиться этим хештегом из-за ареста девушки, которая в Сети назвала президента страны Эмманюэля Макрона "мусором". По данным сервиса GetDayTrends, в течение трёх часов фраза держится на третьей строчке трендов.

Спровоцировал твиты пост разгневанной француженки в социальной сети Facebook* о том, что "мусор выступит завтра в 13 часов", делая отсылку к предстоящему телеинтервью Макрона для каналов France 2 и TF1. По данным газеты Voix du Nord, женщина уже задержана. Ей грозит год тюремного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро, она предстанет перед судом 20 июня.

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Протестное движение во Франции растёт с каждым днём, и действиями Макрона недовольны даже политики. Так, Флориан Филиппо ранее раскритиковал французского президента из-за решения по поставкам ракет для ВСУ. Он обвинил Макрона в том, что у страны почему-то "нет денег на пенсии и больницы, но есть деньги для Украины".

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Ирина Фальке
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