Макрон попытался спрятать роскошные часы во время интервью и вызвал ярость французов

Президент Франции Эмманюэль Макрон угодил в громкий скандал во время телеинтервью о нашумевшей пенсионной реформе. Об этом сообщает издание L'Independant.

Президент Франции Эмманюэль Макрон снимает часы во время интервью. Видео © Twitter / JLMTV-INFOS

Всё дело в роскошных часах французского лидера. Телезрители заметили, как во время разговора с журналистами политик убрал руки под стол и снял часы с запястья. Многие расценили это как попытку спрятать предмет роскоши на фоне беседы о положении людей, получающих минимальную зарплату.

"Говоря о "минимальщиках", которые "никогда не имели такой большой покупательной способности", он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!" — заявила депутат от партии "Непокорённая Франция" Клеманс Гетте.

Эмманюэль Макрон с часами и без. Скриншот видео © Twitter / JLMTV-INFOS

В свою очередь лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Макрон не сможет заставить людей забыть об этом случае. Политик прогнозирует эффект Стрейзанд — социальный феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определённую информацию из публичного доступа приводит лишь к её более широкому распространению.

При этом в Елисейском дворце объяснили жест Макрона технической необходимостью. Якобы президент снял часы, потому что он сильно жестикулировал, ударяя ими по столу и создавая звуковые помехи. Также в администрации Макрона заявили, что его часы — это модель BRV192 от Bell & Ross за две тысячи евро, а не за 80 тысяч, как утверждает ряд СМИ.