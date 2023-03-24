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24 марта, 09:23

Макрон попытался спрятать роскошные часы во время интервью и вызвал ярость французов

Президент Франции Макрон снял часы во время интервью на телевидении и разгневал граждан

Президент Франции Эмманюэль Макрон угодил в громкий скандал во время телеинтервью о нашумевшей пенсионной реформе. Об этом сообщает издание L'Independant.

Президент Франции Эмманюэль Макрон снимает часы во время интервью. Видео © Twitter / JLMTV-INFOS

Всё дело в роскошных часах французского лидера. Телезрители заметили, как во время разговора с журналистами политик убрал руки под стол и снял часы с запястья. Многие расценили это как попытку спрятать предмет роскоши на фоне беседы о положении людей, получающих минимальную зарплату.

"Говоря о "минимальщиках", которые "никогда не имели такой большой покупательной способности", он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!" — заявила депутат от партии "Непокорённая Франция" Клеманс Гетте.

Эмманюэль Макрон с часами и без. Скриншот видео © Twitter / JLMTV-INFOS

Эмманюэль Макрон с часами и без. Скриншот видео © Twitter / JLMTV-INFOS

В свою очередь лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Макрон не сможет заставить людей забыть об этом случае. Политик прогнозирует эффект Стрейзанд — социальный феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определённую информацию из публичного доступа приводит лишь к её более широкому распространению.

При этом в Елисейском дворце объяснили жест Макрона технической необходимостью. Якобы президент снял часы, потому что он сильно жестикулировал, ударяя ими по столу и создавая звуковые помехи. Также в администрации Макрона заявили, что его часы — это модель BRV192 от Bell & Ross за две тысячи евро, а не за 80 тысяч, как утверждает ряд СМИ.

Захарова предложила Макрону дать протестующим французам оружие, чтобы поддержать демократию

Захарова предложила Макрону дать протестующим французам оружие, чтобы поддержать демократию

Ранее Макрон заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок. Также он отметил, что готов пожертвовать собственной популярностью во благо интересов страны.

В последние недели во Франции проходят массовые беспорядки из-за законопроекта о повышении пенсионного возраста, который Макрон без голосования принял в Национальном собрании. В связи с этим французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки в ходе голосования.

Обложка ©

ТАСС / AP / Bob Edme

Никита Никонов
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