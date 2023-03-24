Во Франции пришли в ярость из-за шага Макрона "к третьей мировой войне"

Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент республики Эмманюэль Макрон сделал шаг к третьей мировой войне возмутительным решением поставлять Киеву снаряды. Он отметил, что французский лидер "представляет общественную опасность".

"Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. [У Франции] нет денег на пенсии и больницы, но есть деньги для Украины. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!" — написал Филиппо в соцсетях.