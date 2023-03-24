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24 марта, 18:20

Во Франции пришли в ярость из-за шага Макрона "к третьей мировой войне"

Французский политик Филиппо раскритиковал Макрона из-за решения по поставкам ракет для ВСУ

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/catalog/persons/518/events/67734/photos/67565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin.ru

Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент республики Эмманюэль Макрон сделал шаг к третьей мировой войне возмутительным решением поставлять Киеву снаряды. Он отметил, что французский лидер "представляет общественную опасность".

"Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. [У Франции] нет денег на пенсии и больницы, но есть деньги для Украины. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!" — написал Филиппо в соцсетях.

Ранее французский политик рассказал, что жители республики активно выступают против поставок вооружения Киеву, в частности, и тяжёлых танков Leclerc. Именно из-за недовольства французов техника до сих пор так и не была туда отправлена.

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Иван Косицын
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