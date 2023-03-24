Во Франции пришли в ярость из-за шага Макрона "к третьей мировой войне"
Французский политик Филиппо раскритиковал Макрона из-за решения по поставкам ракет для ВСУ
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin.ru
Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент республики Эмманюэль Макрон сделал шаг к третьей мировой войне возмутительным решением поставлять Киеву снаряды. Он отметил, что французский лидер "представляет общественную опасность".
"Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. [У Франции] нет денег на пенсии и больницы, но есть деньги для Украины. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!" — написал Филиппо в соцсетях.
Ранее французский политик рассказал, что жители республики активно выступают против поставок вооружения Киеву, в частности, и тяжёлых танков Leclerc. Именно из-за недовольства французов техника до сих пор так и не была туда отправлена.