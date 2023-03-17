Французский политик назвал причину отсутствия поставок танков Киеву
Политик Филиппо: Франция не отправила Киеву танки из-за недовольства граждан
Жители Франции активно выступают против поставок вооружения Киеву, в частности и тяжёлых танков Leclerc. Именно из-за недовольства французов техника до сих пор так и не была туда отправлена, объяснил в беседе с РИА "Новости" лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и ещё больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет своё влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружения, — признался политик.
Он убеждён, что граждане Франции должны и в дальнейшем отстаивать своё мнение и выступать против поставок вооружения. По его словам, французы искренне желают, чтобы страна наконец начала заниматься своими внутренними проблемами, которых у неё немало.
Ранее Лайф рассказывал, что во французских Роане и Версале прошли акции протеста против вооружения Украины и в поддержку Донбасса. Они состоялись у заводов военной компании Nexter, производящей в том числе САУ CAESAR, поставляемые ВСУ. Причём работники предприятий сняли вывески, чтобы они не попали на фото и видео.
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