Жители Франции активно выступают против поставок вооружения Киеву, в частности и тяжёлых танков Leclerc. Именно из-за недовольства французов техника до сих пор так и не была туда отправлена, объяснил в беседе с РИА "Новости" лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и ещё больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет своё влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружения, — признался политик.

Он убеждён, что граждане Франции должны и в дальнейшем отстаивать своё мнение и выступать против поставок вооружения. По его словам, французы искренне желают, чтобы страна наконец начала заниматься своими внутренними проблемами, которых у неё немало.