"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 05:20

Французский политик назвал причину отсутствия поставок танков Киеву

Политик Филиппо: Франция не отправила Киеву танки из-за недовольства граждан

Жители Франции активно выступают против поставок вооружения Киеву, в частности и тяжёлых танков Leclerc. Именно из-за недовольства французов техника до сих пор так и не была туда отправлена, объяснил в беседе с РИА "Новости" лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и ещё больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет своё влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружения, — признался политик.

Он убеждён, что граждане Франции должны и в дальнейшем отстаивать своё мнение и выступать против поставок вооружения. По его словам, французы искренне желают, чтобы страна наконец начала заниматься своими внутренними проблемами, которых у неё немало.

Во Франции признали неэффективность всех поставляемых Украине танков

Во Франции признали неэффективность всех поставляемых Украине танков

Ранее Лайф рассказывал, что во французских Роане и Версале прошли акции протеста против вооружения Украины и в поддержку Донбасса. Они состоялись у заводов военной компании Nexter, производящей в том числе САУ CAESAR, поставляемые ВСУ. Причём работники предприятий сняли вывески, чтобы они не попали на фото и видео.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров