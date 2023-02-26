Заводы по производству Caesar во Франции осадили протестующие из-за поставок оружия ВСУ

Во французских Роане и Версале прошли акции протеста против вооружения Украины и в поддержку Донбасса. Они состоялись у заводов военной компании Nexter, производящей в том числе САУ Caesar, поставляемые ВСУ. Причём работники предприятий сняли вывески, дабы они не фигурировали в фото- и видеоматериалах.







Организатор манифестаций Анна Новикова-Бернэ из движения SOS Donbass сообщила РИА "Новости", что проукраинские активисты пытались сорвать мероприятия, распространяя недостоверную информацию об их отмене. В Роане высказать свою позицию собралось около 50 человек.

"Мы решили провести акцию в Роане, потому что это крупнейший завод по производству оружия, там работает тысяча человек. Оппозиция работала очень активно: создавала ложные аккаунты, писала, что манифестация аннулирована. Мы едва успевали опровергать эту информацию, но многие приехали, несмотря на информацию об отмене", — пояснила она.

Помимо SOS Donbass в Европе акции подобного характера организует движение Stop Killing Donbass, объединяющее 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию. В Берлине, к примеру, ассоциация "Дети войны" развернула стенды с фотографиями детей, убитых с 2014 года ВСУ в Донбассе.