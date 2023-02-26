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26 февраля, 14:00

Заводы по производству Caesar во Франции осадили протестующие из-за поставок оружия ВСУ

Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине и в поддержку Донбасса

<p>Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Обложка © <a href="https://twitter.com/PresstvFr/status/1629784318317928448" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Press TV Francais</p>

Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Обложка © Twitter / Press TV Francais

Во французских Роане и Версале прошли акции протеста против вооружения Украины и в поддержку Донбасса. Они состоялись у заводов военной компании Nexter, производящей в том числе САУ Caesar, поставляемые ВСУ. Причём работники предприятий сняли вывески, дабы они не фигурировали в фото- и видеоматериалах.

  • Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Фото © Twitter / Press TV Francais
    Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Фото © Twitter / Press TV Francais
  • Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Фото © Twitter / Press TV Francais
    Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Фото © Twitter / Press TV Francais
  • Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Фото © Twitter / Press TV Francais
    Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Фото © Twitter / Press TV Francais

Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Фото © Twitter / Press TV Francais

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Организатор манифестаций Анна Новикова-Бернэ из движения SOS Donbass сообщила РИА "Новости", что проукраинские активисты пытались сорвать мероприятия, распространяя недостоверную информацию об их отмене. В Роане высказать свою позицию собралось около 50 человек.

"Мы решили провести акцию в Роане, потому что это крупнейший завод по производству оружия, там работает тысяча человек. Оппозиция работала очень активно: создавала ложные аккаунты, писала, что манифестация аннулирована. Мы едва успевали опровергать эту информацию, но многие приехали, несмотря на информацию об отмене", пояснила она.

Помимо SOS Donbass в Европе акции подобного характера организует движение Stop Killing Donbass, объединяющее 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию. В Берлине, к примеру, ассоциация "Дети войны" развернула стенды с фотографиями детей, убитых с 2014 года ВСУ в Донбассе.

Попытка скинуть розы с российского танка в Берлине обернулась стычкой

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Лайф рассказывал о масштабном митинге в Берлине против поставок вооружения Украине и за мирные переговоры по урегулированию конфликта. Несколько тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, а одним из их лозунгов была фраза "Дипломатия, а не оружие".

Матвей Константинов
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