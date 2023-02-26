Заводы по производству Caesar во Франции осадили протестующие из-за поставок оружия ВСУ
Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине и в поддержку Донбасса
Акция против отправки оружия Украине во французском Роане. Обложка © Twitter / Press TV Francais
Во французских Роане и Версале прошли акции протеста против вооружения Украины и в поддержку Донбасса. Они состоялись у заводов военной компании Nexter, производящей в том числе САУ Caesar, поставляемые ВСУ. Причём работники предприятий сняли вывески, дабы они не фигурировали в фото- и видеоматериалах.
Организатор манифестаций Анна Новикова-Бернэ из движения SOS Donbass сообщила РИА "Новости", что проукраинские активисты пытались сорвать мероприятия, распространяя недостоверную информацию об их отмене. В Роане высказать свою позицию собралось около 50 человек.
"Мы решили провести акцию в Роане, потому что это крупнейший завод по производству оружия, там работает тысяча человек. Оппозиция работала очень активно: создавала ложные аккаунты, писала, что манифестация аннулирована. Мы едва успевали опровергать эту информацию, но многие приехали, несмотря на информацию об отмене", — пояснила она.
Помимо SOS Donbass в Европе акции подобного характера организует движение Stop Killing Donbass, объединяющее 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию. В Берлине, к примеру, ассоциация "Дети войны" развернула стенды с фотографиями детей, убитых с 2014 года ВСУ в Донбассе.
Лайф рассказывал о масштабном митинге в Берлине против поставок вооружения Украине и за мирные переговоры по урегулированию конфликта. Несколько тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, а одним из их лозунгов была фраза "Дипломатия, а не оружие".