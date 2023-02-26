Попытка скинуть розы с российского танка в Берлине обернулась стычкой

Вместо правоохранителей вступились обычные горожане. Они отстояли цветы и вернули их на место, в результате чего между ними и активистами начался конфликт. Судя по опубликованным кадрам с места, перепалка закончилась ничем и люди принялись вновь возлагать на танк цветы, сброшенные на землю.

Акция с установкой подбитого российского танка у здания Посольства РФ в Берлине пошла не по плану проукраинских активистов. Местные жители засыпали боевую технику цветами — принесли несколько тысяч роз, а также сорвали с танка флаг Незалежной. В Посольстве РФ уже прокомментировали инцидент. Там поблагодарили немцев за такой жест, отметив, что многие из них выступают против "эскалации путём накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой". После этого в Берлине даже прошёл многотысячный митинг в поддержку мирных переговоров по Украине.