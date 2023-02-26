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25 февраля, 21:56

Посольство России отреагировало на провал в Берлине украинской акции с подбитым танком

Посольство России поблагодарило немцев за цветы на подбитом российском танке в Берлине

Посольство России в Германии поблагодарило жителей этой страны, которые принесли цветы к подбитому танку, установленному у стен дипмиссии в рамках проукраинской акции. Дипломаты разместили комментарий в телеграм-канале посольства.

"Благодарим всех, включая наших соотечественников в ФРГ, кто принёс цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине", — говорится там.

В посольстве подчеркнули, что провокация с установкой в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания у германских граждан. Многие пришедшие высказались предельно чётко: "за мирное урегулирование украинского конфликта, против эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой и дальнейшего закручивания антироссийской санкционной спирали".

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Как рассказывал Лайф, российскую подбитую машину в Берлине буквально засыпали цветами: туда принесли несколько тысяч роз. Украинский флаг, который сначала был водружён на танк, вскоре оттуда сорвали.

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Цветы на подбитом танке у Посольства России в Берлине. Фото © Telegram / RusBotschaft

Андрей Григорьев
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