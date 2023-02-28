Во Франции признали неэффективность всех поставляемых Украине танков
Французский генерал Дари признал, что западные танки не помогут Украине
Западные танки не помогут Украине, история показывает, что такая техника работает, когда появляется быстро, внезапно и в больших количествах. Об этом заявил французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари.
"А вот когда противник ожидал прихода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей", — напомнил Дари в статье для Le Figaro.
По мнению генерала, Россия, очевидно, не теряла времени и усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения. Кроме того, благодаря беспилотникам, спутниковым системам и средствам радиоэлектронной борьбы подготовка танковых атак не может остаться незамеченной.
А ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в передаче танков Abrams на Украину нет смысла. При этом сделано это было ради одной из европейских стран, указал он.