Во Франции признали неэффективность всех поставляемых Украине танков

Западные танки не помогут Украине, история показывает, что такая техника работает, когда появляется быстро, внезапно и в больших количествах. Об этом заявил французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари.

"А вот когда противник ожидал прихода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей", — напомнил Дари в статье для Le Figaro.

По мнению генерала, Россия, очевидно, не теряла времени и усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения. Кроме того, благодаря беспилотникам, спутниковым системам и средствам радиоэлектронной борьбы подготовка танковых атак не может остаться незамеченной.