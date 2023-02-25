Во Франции назвали важное препятствие для поставок Украине западных танков

Танки, которые Запад пообещал поставить Украине, не смогут преодолеть мосты в Незалежной из-за очень большого веса. Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik.

"Даже с их доставкой будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн", — рассказала она.

По словам журналистки, такие танки, как Abrams или Leopard, не приспособлены к характеру украинской местности, боевые машины могут просто там утонуть в грязи.