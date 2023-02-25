Во Франции назвали важное препятствие для поставок Украине западных танков
Французская журналистка Неан: Мосты на Украине не рассчитаны на тяжёлые западные танки
Танки, которые Запад пообещал поставить Украине, не смогут преодолеть мосты в Незалежной из-за очень большого веса. Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik.
"Даже с их доставкой будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн", — рассказала она.
По словам журналистки, такие танки, как Abrams или Leopard, не приспособлены к характеру украинской местности, боевые машины могут просто там утонуть в грязи.
Накануне в Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2. Следовательно, Киев получит уже не 14, а 18 боевых машин.
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