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25 февраля, 14:59

Во Франции назвали важное препятствие для поставок Украине западных танков

Французская журналистка Неан: Мосты на Украине не рассчитаны на тяжёлые западные танки

Танки, которые Запад пообещал поставить Украине, не смогут преодолеть мосты в Незалежной из-за очень большого веса. Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik.

"Даже с их доставкой будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн", — рассказала она.

По словам журналистки, такие танки, как Abrams или Leopard, не приспособлены к характеру украинской местности, боевые машины могут просто там утонуть в грязи.

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Накануне в Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2. Следовательно, Киев получит уже не 14, а 18 боевых машин.

Обложка ©

Getty Images / Daniel Karmann / picture alliance

Светлана Оперук
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