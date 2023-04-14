Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста
Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу, из-за которой в стране уже несколько недель идут протесты, и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Об этом в пятницу сообщает AFP.
Отдельно на заседании обсуждался вопрос проведения референдума, на котором жители Франции смогли бы высказать своё отношение к пенсионной реформе. Но Конституционный совет решил, что плебисцита не будет.
Напомним, что акции протеста из-за пенсионной реформы не утихают во Франции с 28 марта. Тогда в один из дней на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, в Париже — 93 тысячи. Всё это сопровождалось беспорядками. Протестующие даже подожгли ресторан, в котором Макрон праздновал победу на выборах. А хештег MacronOrdure, что переводится как "МакронМусор", вышел на первую строчку в трендах французского "Твиттера".
ТАСС / AP / Jeremias Gonzalez