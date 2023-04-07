В Париже демонстранты устроили пожар, а полиция применила слезоточивый газ

В Париже правоохранители разогнали протестующих с площади Италии в Париже, передаёт BFMTV, ссылаясь на префектуру полиции. По данным ведомства, это уже 11-я акция протеста в столице Франции против пенсионной реформы.

Демонстранты подожгли La Rotonde, который часто посещал Макрон. Видео © Twitter / @BernieSpofforth

Демонстранты устроили на площади большой пожар, используя канистры с бензином. Правоохранители попытались оттеснить митингующих дубинками, газовыми шашками, шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Дым поднялся на несколько метров. Пламя пришлось тушить бригаде пожарных. На акции протеста было задержано 20 человек. Несколько полицейских получили травмы. По данным префектуры, в демонстрации приняло участие свыше 55 тысяч человек, тогда как профсоюзы сообщили, что было 400 тысяч протестующих.

Колонны демонстрантов прошествовали от эспланады около Дома инвалидов до площади Италии. У них в руках были плакаты "Пенсию в 60 лет для всех", "80 процентов французов говорят нет пенсии в 64!". Следующая протестная акция намечена на 13 апреля.