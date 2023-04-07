ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 21:02

В Париже демонстранты устроили пожар, а полиция применила слезоточивый газ

<p>Последствия протестов в Париже. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RealPepeEscobar" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@RealPepeEscobar</a></p>

Последствия протестов в Париже. Обложка © Twitter / @RealPepeEscobar

В Париже правоохранители разогнали протестующих с площади Италии в Париже, передаёт BFMTV, ссылаясь на префектуру полиции. По данным ведомства, это уже 11-я акция протеста в столице Франции против пенсионной реформы.

Демонстранты подожгли La Rotonde, который часто посещал Макрон. Видео © Twitter / @BernieSpofforth

Демонстранты устроили на площади большой пожар, используя канистры с бензином. Правоохранители попытались оттеснить митингующих дубинками, газовыми шашками, шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Дым поднялся на несколько метров. Пламя пришлось тушить бригаде пожарных. На акции протеста было задержано 20 человек. Несколько полицейских получили травмы. По данным префектуры, в демонстрации приняло участие свыше 55 тысяч человек, тогда как профсоюзы сообщили, что было 400 тысяч протестующих.

Колонны демонстрантов прошествовали от эспланады около Дома инвалидов до площади Италии. У них в руках были плакаты "Пенсию в 60 лет для всех", "80 процентов французов говорят нет пенсии в 64!". Следующая протестная акция намечена на 13 апреля.

Олланд раскритиковал Макрона за пенсионную реформу и "подкаблучничество"

Олланд раскритиковал Макрона за пенсионную реформу и "подкаблучничество"

Ранее акция протеста по этому же поводу прошла по Франции 28 марта. Тогда во Франции на улицы вышли 740 тысяч человек, в столице — 93 тысячи. Всё это также сопровождалось беспорядками.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров