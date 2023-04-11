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11 апреля, 16:31

"Президент насилия и лицемерия": Десятки протестующих сорвали речь Макрона в Гааге

Выступление Макрона о будущем ЕС сорвали протестующие в Гааге

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Europhobe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Europhobe</a></p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Twitter / Europhobe

Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог выступить в институте Nexus в Гааге с речью об экономическом и производственном суверенитете Европы. Ему помешали протестующие, которые выкрикивали лозунги с критикой внутренней политики Парижа. Соответствующие видео распространились в Сети.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Гааге. Видео © Twitter / alexanderbakker

Несколько десятков активистов не давали президенту взять слово. Они выкрикивали с трибун фразы: "Где она, французская демократия?", "Климатическая конвенция не соблюдается!", "У вас миллионы манифестантов на улицах!". А потом и вовсе развернули растяжку со словами "Президент насилия и лицемерия".

В зале не стали заступаться за Макрона, а начали аплодировать активистам. Позже к протестующим направились сотрудники охраны. Президент же заверил собравшихся в готовности "ответить на любые вопросы о том, что обсуждается во Франции", включая пенсионную реформу.

"Это демократия, а демократия — это именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления", — заявил Макрон и напомнил, что "в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет".

"Он хоть понимает это?": Во Франции в Макроне увидели жертву унижений

"Он хоть понимает это?": Во Франции в Макроне увидели жертву унижений

А ранее в Париже протестующие подожгли ресторан, в котором Макрон праздновал победу на выборах.

Андрей Бражников
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