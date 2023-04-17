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17 апреля, 18:35

Макрон объявил дату вступления в силу расколовшей Францию реформы

Макрон: Пенсионная реформа вступит в силу осенью

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP POOL / Lewis Joly </p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP POOL / Lewis Joly

Принятая французскими властями пенсионная реформа, вызвавшая серию протестов, вступит в силу осенью. Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью", — сказал он в ходе телеобращения.

Макрон признал, что она "со всей очевидностью" не была принята французами, и выразил сожаление отсутствием консенсуса по данному вопросу.

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Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

Напомним, массовые акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались 28 марта. В один из дней на улицы по всей стране вышло 740 тысяч человек, а в Париже — 93 тысячи. Протестующие даже подожгли ресторан, в котором Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах президента. В конце концов, он всё же подписал закон о принятии нашумевшей реформы.

Матвей Константинов
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