Макрон объявил дату вступления в силу расколовшей Францию реформы
Макрон: Пенсионная реформа вступит в силу осенью
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP POOL / Lewis Joly
Принятая французскими властями пенсионная реформа, вызвавшая серию протестов, вступит в силу осенью. Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон.
"Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью", — сказал он в ходе телеобращения.
Макрон признал, что она "со всей очевидностью" не была принята французами, и выразил сожаление отсутствием консенсуса по данному вопросу.
Напомним, массовые акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались 28 марта. В один из дней на улицы по всей стране вышло 740 тысяч человек, а в Париже — 93 тысячи. Протестующие даже подожгли ресторан, в котором Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах президента. В конце концов, он всё же подписал закон о принятии нашумевшей реформы.