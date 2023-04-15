Во Франции полиция водомётами разгоняла протестующих с зонтами и петардами

В противостоянии водомётов и зонтиков никто не хотел уступать. Демонстранты сбились в кучу и плотно держали строй, а для убедительности со своих "баррикад" бросались в полицейских петардами. О пострадавших не сообщается.

Напомним, акции протеста из-за пенсионной реформы не утихают во Франции с 28 марта. Тогда в один из дней на улицы по всей стране вышло 740 тысяч человек, в Париже — 93 тысячи. Всё это сопровождалось беспорядками. А хештег MacronOrdure, что переводится как "МакронМусор", вышел в лидеры в трендах французского "Твиттера". Однако Макрон подписал резонансный закон, теперь возраст выхода на пенсию во Франции будут повышать. К 2030 году он достигнет 64 лет и для мужчин, и для женщин.