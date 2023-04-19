"В отставку!": Макрона встретили свистом и криками на востоке Франции
Макрона встретили свистом и криками на востоке Франции
Президента Франции Эмманюэля Макрона массово освистали в ходе визита в город Эльзас, что находится на востоке страны. Как сообщает телеканал BFMTV, это его первая поездка в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы.
Макрона встретили свистом и криками на востоке Франции. Видео © Twitter / Spriter99880
В ходе поездки Макрон посетил местный деревообрабатывающий завод Mathis, а после отправился на общение с гражданами в коммуну Селеста. Однако поговорить с народом у французского лидера так и не получилось, поскольку его встретили криками и свистом. При этом Макрон всё же выкрикнул, что "никому не нравится работать на два года больше", но тем не менее "нужно, чтобы государство двигалось вперёд". На что сограждане проскандировали ему в ответ: "Макрона в отставку!"
Несмотря на осуждающие крики и свисты, президент Франции отметил, что "не впервые слышит" недовольства людей. Впрочем, по его словам, он "видел и похуже".
Напомним, масштабные акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались 28 марта: на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, а в Париже 93 тысячи. Митингующие даже подожгли ресторан, в котором Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах президента. Однако это не помешало ему подписать закон о принятии нашумевшей реформы.
Getty Images / Thierry Monasse