"В отставку!": Макрона встретили свистом и криками на востоке Франции

В ходе поездки Макрон посетил местный деревообрабатывающий завод Mathis, а после отправился на общение с гражданами в коммуну Селеста. Однако поговорить с народом у французского лидера так и не получилось, поскольку его встретили криками и свистом. При этом Макрон всё же выкрикнул, что "никому не нравится работать на два года больше", но тем не менее "нужно, чтобы государство двигалось вперёд". На что сограждане проскандировали ему в ответ: "Макрона в отставку!"