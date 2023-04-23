Каннский фестиваль пригрозили оставить без света из-за пенсионной реформы
Французский профсоюз пригрозил лишить света Каннский фестиваль и "Формулу-1"
Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" заявило о намерении оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако "Формулы-1" и теннисный турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы. Об этом сообщает BFM TV.
"Макрон обещал 100 дней на умиротворение — мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!.. В мае делайте что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан-Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", — приводит телеканал заявление объединения.
В беседе с каналом эксперт в вопросах энергетики Анна Крети заявила, что профсоюз действительно обладает всеми "техническими средствами" для достижения таких целей.
Напомним, из-за решения властей Франции поднять пенсионный возраст в стране с 28 марта проходят масштабные акции протеста. Несмотря на это, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что пенсионная реформа вступит в силу осенью текущего года.
Twitter / Festival de Cannes