Каннский фестиваль пригрозили оставить без света из-за пенсионной реформы

Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" заявило о намерении оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако "Формулы-1" и теннисный турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы. Об этом сообщает BFM TV.

"Макрон обещал 100 дней на умиротворение — мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!.. В мае делайте что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан-Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", — приводит телеканал заявление объединения.

В беседе с каналом эксперт в вопросах энергетики Анна Крети заявила, что профсоюз действительно обладает всеми "техническими средствами" для достижения таких целей.