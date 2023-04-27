Макрон матом оценил темпы проведения пенсионной реформы во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон перешёл на ненормативную лексику во время обсуждения пенсионной реформы с жителями города Доль. Трансляция велась на сайте телеканала BFM TV. Так, одна из женщин на рынке, где неожиданно появился французский лидер, поинтересовалась у Макрона, как долго ждать эффекта от его хвалёных преобразований. Услышать такой ответ от президента она точно не ожидала.
Президент Франции Макрон отборным матом оценил темпы проведения пенсионной реформы. Видео © BFM TV
"Ох, *** [чёрт]! Я бы сам хотел, чтобы реформа шла побыстрее", — выругался французский лидер, после чего все собравшиеся рассмеялись.
Напомним, из-за решения властей Франции поднять пенсионный возраст в стране с 28 марта проходили масштабные акции протеста. Несмотря на это, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что пенсионная реформа вступит в силу осенью текущего года.