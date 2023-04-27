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27 апреля, 16:09

Макрон матом оценил темпы проведения пенсионной реформы во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон перешёл на ненормативную лексику во время обсуждения пенсионной реформы с жителями города Доль. Трансляция велась на сайте телеканала BFM TV. Так, одна из женщин на рынке, где неожиданно появился французский лидер, поинтересовалась у Макрона, как долго ждать эффекта от его хвалёных преобразований. Услышать такой ответ от президента она точно не ожидала.

Президент Франции Макрон отборным матом оценил темпы проведения пенсионной реформы. Видео © BFM TV

"Ох, *** [чёрт]! Я бы сам хотел, чтобы реформа шла побыстрее", выругался французский лидер, после чего все собравшиеся рассмеялись.

Во Франции противники пенсионной реформы сожгли чучело Макрона

Во Франции противники пенсионной реформы сожгли чучело Макрона

Напомним, из-за решения властей Франции поднять пенсионный возраст в стране с 28 марта проходили масштабные акции протеста. Несмотря на это, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что пенсионная реформа вступит в силу осенью текущего года.

Обложка ©

BFM TV

Марина Калегина
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