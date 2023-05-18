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18 мая, 10:55

Пресс-секретарь Джонсона рассказал, за что тот угрожал набить морду Макрону

Пресс-секретарь Джонсона Харри рассказал, как тот угрожал Макрону из-за беженцев

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону набить морду в ответ на критику по обращению с беженцами из Украины. Об этом в подкасте радио LBC сообщил бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри.

"Когда британская пресса жёстко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса, его слова были на первой полосе [британской газеты] Guardian в пятницу. И Борис разразился яростной тирадой, используя жёсткие формулировки", — поделился он.

Харри рассказал, что Джонсон назвал Макрона чудаком, а также пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек" и набить ему морду. Уже через несколько недель на встрече в ФРГ в июне 2022 года их отношения стабилизировались.

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Ранее сообщалось, что Борис Джонсон именовал себя "фюрером" и "королём" на посту премьера Британии. Слова его подчинённых появились в новой книге "Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри".

Обложка ©

Getty Images / Alastair Grant - Pool

Светлана Оперук
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