Пресс-секретарь Джонсона рассказал, за что тот угрожал набить морду Макрону

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону набить морду в ответ на критику по обращению с беженцами из Украины. Об этом в подкасте радио LBC сообщил бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри.

"Когда британская пресса жёстко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса, его слова были на первой полосе [британской газеты] Guardian в пятницу. И Борис разразился яростной тирадой, используя жёсткие формулировки", — поделился он.

Харри рассказал, что Джонсон назвал Макрона чудаком, а также пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек" и набить ему морду. Уже через несколько недель на встрече в ФРГ в июне 2022 года их отношения стабилизировались.