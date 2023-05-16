Медведев назвал Францию "пожилой девкой, удовлетворяющей извращённые прихоти американцев"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и усилила зависимость от Китая.

"Геополитическое поражение? Это ещё в 2022 году НАТО нас лениво отгоняло, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны – члены НАТО ложатся спать, а утром просыпаются с мыслями о России", — написал Медведев в "Твиттере".

Политик добавил, что ряд "особо трусливых и страдающих фантомными болями вроде временно оккупированной Польши и наших Прибалтийских губерний изрядно запачкались". Медведев сравнил Францию и всю Европу с "пожилой девкой, особенно тщательно удовлетворяющей все самые извращённые прихоти американцев".

"Tel maître, tel valet (каков хозяин, таков и слуга)", — свой пост политик закончил на латыни.