Президент Франции Эмманюэль Макрон стал политически зависим от США и вынужден потакать Украине, заявил глава партии "Вставай, Франция" и экс-кандидат в лидеры страны Николя Дюпон-Эньян. По его словам, независимая внешняя политика основывается в том числе на свободе слова, что было потеряно нынешним политическим руководством.

"Он вынужден отправляться в Китай с госпожой Фон дер Ляйен, которая присматривает за ним. После того как он попытался поговорить с Путиным, он стал маленьким солдатом Зеленского. Он подчиняется Джо Байдену. Макрон больше не свободен", — заявил Дюпон-Эньян EU Reporter.

Более того, добавил парламентарий, выделяемые Украине "деньги французов" могли бы пойти на национальную оборону. Однако теперь они находятся в руках у президента Незалежной Владимира Зеленского, чья "финансовая чистоплотность" сомнительна. Дюпон-Эньян напомнил, что его имя фигурировало в "печально известных слитых документах", свидетельствовавших о финансовых махинациях.

Он добавил, что всего Париж выделил Киеву 7,7 миллиарда евро при годовом оборонном бюджете Франции в 43 миллиарда евро. По словам депутата, своими действиями Макрон "превращает Европу в поле битвы, на радость торговцам оружием".