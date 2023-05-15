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15 мая, 11:20

Во Франции заявили о потере Макроном самостоятельности

Французский депутат Дюпон-Эньян: Макрон стал "маленьким солдатом Зеленского"

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал политически зависим от США и вынужден потакать Украине, заявил глава партии "Вставай, Франция" и экс-кандидат в лидеры страны Николя Дюпон-Эньян. По его словам, независимая внешняя политика основывается в том числе на свободе слова, что было потеряно нынешним политическим руководством.

"Он вынужден отправляться в Китай с госпожой Фон дер Ляйен, которая присматривает за ним. После того как он попытался поговорить с Путиным, он стал маленьким солдатом Зеленского. Он подчиняется Джо Байдену. Макрон больше не свободен", заявил Дюпон-Эньян EU Reporter.

Более того, добавил парламентарий, выделяемые Украине "деньги французов" могли бы пойти на национальную оборону. Однако теперь они находятся в руках у президента Незалежной Владимира Зеленского, чья "финансовая чистоплотность" сомнительна. Дюпон-Эньян напомнил, что его имя фигурировало в "печально известных слитых документах", свидетельствовавших о финансовых махинациях.

Он добавил, что всего Париж выделил Киеву 7,7 миллиарда евро при годовом оборонном бюджете Франции в 43 миллиарда евро. По словам депутата, своими действиями Макрон "превращает Европу в поле битвы, на радость торговцам оружием".

В слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ

В слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ

Ранее бывший французский депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал Владимира Зеленского "безумным". Так он отреагировал на публикацию в СМИ документов о внутренней ситуации на Украине.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld

Матвей Константинов
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