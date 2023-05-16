В МИД указали на место Макрону, заявившему о геополитическом поражении России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ответил на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о геополитическом поражении России. По словам дипломата, французский лидер просто пытается выдать желаемое за действительное.

"Мы уже давно привыкли к повторяющимся заявлениям руководства Франции, как, впрочем, и других стран коллективного Запада, о скорой и чуть ли не неизбежной победе киевского режима, о практически рухнувшей под тяготами санкций российской экономике, о якобы международной изоляции России", — приводятся слова Грушко на сайте внешнеполитического ведомства.

Это, как указал замминистра, лишь попытка выдать желаемое за действительное. Политические элиты стран Европы "перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности", добавил Грушко. А произошло это, отметил дипломат, под давлением действительности.