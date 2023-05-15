Макрон заявил о готовности Парижа начать обучение украинских пилотов

Париж готов начать обучение украинских пилотов "уже сейчас". Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас", — сказал он в эфире телеканала TF1.

Глава французского государства добавил, что Париж продолжит поставлять Киеву боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленных вооружений, однако не планирует поставки военных самолётов. Как заявил Макрон, это остаётся "теоретическими разговорами".