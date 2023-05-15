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15 мая, 00:39

Франция намерена оснастить ВСУ лёгкими танками AMX-10RC

Франция оснастит батальоны ВСУ десятками колёсных танков AMX-10RC

В ближайшие несколько недель Париж оснастит несколько батальонов украинской армии новой партией бронетехники. В частности, в пакет помощи войдут и колёсные танки AMX-10RC.

"Готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении её обороноспособности. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и лёгких танков, включая AMX-10RC", — указано в сообщении по итогам встречи глав Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского.

Париж подчеркнул приверженность поддержке Киева в сфере ПВО, правда, конкретных мер в этом направлении озвучено не было. Во Франции также выразили готовность оказывать гуманитарную помощь Киеву и продолжать обучать бойцов ВСУ для противостояния России.

Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные

Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский надеется на увеличение поставок оружия Киеву после проведения переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые прошли в Париже.

Обложка ©

Wikipedia / davric

Анатолий Симоненко
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