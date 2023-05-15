Франция намерена оснастить ВСУ лёгкими танками AMX-10RC

В ближайшие несколько недель Париж оснастит несколько батальонов украинской армии новой партией бронетехники. В частности, в пакет помощи войдут и колёсные танки AMX-10RC.



"Готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении её обороноспособности. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и лёгких танков, включая AMX-10RC", — указано в сообщении по итогам встречи глав Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского.

Париж подчеркнул приверженность поддержке Киева в сфере ПВО, правда, конкретных мер в этом направлении озвучено не было. Во Франции также выразили готовность оказывать гуманитарную помощь Киеву и продолжать обучать бойцов ВСУ для противостояния России.