Регион

Уведомления отключены

15 мая, 07:39

В Twitter обсмеяли Макрона после слов о "поражении" России на Украине

В Twitter осудили заявление Макрона о геополитическом поражении РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон попал под огонь критики в "Твиттере" после заявления, что Россия геополитически уже проиграла конфликт против Украины, став зависимой от Китая.

"Франция — вассал США. Не думайте, что может быть что-то хуже", "Китай и Россия смеются над Макроном", "Макрон всё ещё живёт в параллельной вселенной", — отметили читатели.

Также пользователи заметили, что, в отличие от Франции, Россия проводит независимую внешнюю политику.

Зеленский после встречи с Макроном намекнул на увеличение поставок оружия Киеву

Зеленский после встречи с Макроном намекнул на увеличение поставок оружия Киеву

Ранее Макрон заявил, что архитектура евробезопасности должна обеспечивать полные гарантии безопасности Украине. При этом она также должна исключить конфронтацию с Россией, отметил французский президент.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Никита Никонов
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров