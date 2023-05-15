В Twitter обсмеяли Макрона после слов о "поражении" России на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон попал под огонь критики в "Твиттере" после заявления, что Россия геополитически уже проиграла конфликт против Украины, став зависимой от Китая.

"Франция — вассал США. Не думайте, что может быть что-то хуже", "Китай и Россия смеются над Макроном", "Макрон всё ещё живёт в параллельной вселенной", — отметили читатели.

Также пользователи заметили, что, в отличие от Франции, Россия проводит независимую внешнюю политику.