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14 мая, 22:41

Макрон призвал Евросоюз строить безопасность без конфронтации с Россией

Макрон: Архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией

При строительстве архитектуры европейской безопасности необходимо исключить конфронтацию с Россией. На это обратил внимание французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью изданию L'Opinion.

"Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса", — подчеркнул он.

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Ранее Лайф писал, что Макрон перешёл на ненормативную лексику во время обсуждения пенсионной реформы с жителями города Доль. Так, одна из женщин на рынке, где неожиданно появился французский лидер, поинтересовалась у Макрона, как долго ждать эффекта от его хвалёных преобразований. Услышать такой ответ от президента она точно не ожидала.

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ТАСС / АР

Оксана Попова
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