Макрон призвал Евросоюз строить безопасность без конфронтации с Россией

"Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса", — подчеркнул он.

Ранее Лайф писал, что Макрон перешёл на ненормативную лексику во время обсуждения пенсионной реформы с жителями города Доль. Так, одна из женщин на рынке, где неожиданно появился французский лидер, поинтересовалась у Макрона, как долго ждать эффекта от его хвалёных преобразований. Услышать такой ответ от президента она точно не ожидала.