Песков: Москва не согласна с мнением Макрона о зависимости России от Китая
Россия не имеет вассальной зависимости от Китая, а подобные заявления говорят о том, что их авторы неверно трактуют суть взаимоотношений Москвы и Пекина. Об этом в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эмманюэля Макрона о якобы геополитическом поражении России на Украине.
"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнёрства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то", — заявил Песков.
С заявлением Макрона не согласились и в Сети. Так, пользователи "Твиттера" высмеяли президента и подчеркнули, что на самом деле вассалом является как раз таки Франция по отношению к США.