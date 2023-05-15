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15 мая, 09:55

Песков: Москва не согласна с мнением Макрона о зависимости России от Китая

Россия не имеет вассальной зависимости от Китая, а подобные заявления говорят о том, что их авторы неверно трактуют суть взаимоотношений Москвы и Пекина. Об этом в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эмманюэля Макрона о якобы геополитическом поражении России на Украине.

"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнёрства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то", — заявил Песков.

С заявлением Макрона не согласились и в Сети. Так, пользователи "Твиттера" высмеяли президента и подчеркнули, что на самом деле вассалом является как раз таки Франция по отношению к США.

В ЕС произошли изменения относительно Пекина на фоне украинского конфликта

В ЕС произошли изменения относительно Пекина на фоне украинского конфликта

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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