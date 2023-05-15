Песков: Москва не согласна с мнением Макрона о зависимости России от Китая

Россия не имеет вассальной зависимости от Китая, а подобные заявления говорят о том, что их авторы неверно трактуют суть взаимоотношений Москвы и Пекина. Об этом в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эмманюэля Макрона о якобы геополитическом поражении России на Украине.

"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнёрства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то", — заявил Песков.