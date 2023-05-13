В ЕС произошли изменения относительно Пекина на фоне украинского конфликта

В ходе встречи 12 мая в Стокгольме министры стран-участниц Евросоюза обсудили не только российскую спецоперацию на Украине, но и отношения с Китаем, решив их пересмотреть на фоне миротворческих усилий КНР. Об этом сообщает "Коммерсант".

"За последний месяц в восприятии места Пекина в этом конфликте [на Украине] на Западе произошли трансформации: от строгих призывов к Китаю не поставлять оружие РФ союзники Киева перешли к выражению осторожных надежд на позитивную роль КНР в урегулировании кризиса", — говорится в публикации.

Указывается, что ещё перед встречей министров стран-членов ЕС дипломатическая служба организации подготовила план по пересмотру отношений с Китаем. Он основывается на снижении рисков экономической зависимости от КНР с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам. Кроме того, с одной стороны, Евросоюзу важно координировать действия с Штатами, но с другой — он не должен "подписываться на идею игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель", подчеркнули в материале.