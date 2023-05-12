Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за Украины

Если Китай не убедит Россию прекратить конфликт на Украине, то отношения Пекина с Евросоюзом усложнятся. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме.

"Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины", — сказал Боррель.

Боррель также назвал торговые отношения ЕС и Китая сбалансированными и указал на необходимость проведения большой работы для снижения зависимости Евросоюза от Пекина.