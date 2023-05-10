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10 мая, 18:42

В НАТО заявили о работе над военными планами против России и Китая

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс готовит военные планы только против России и террористических групп. Подобной работой против КНР занимаются отдельные страны блока, уточнил он.

"НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций. Но это не означает, что в альянсе нет стран, которые также присматриваются к КНР и нашим планам в этом контексте, хотя это не входит в общие военные усилия альянса", — сказал Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов Вооружённых сил стран НАТО.

Бауэр подчеркнул, что, согласно Стратегической концепции НАТО, Китай, в отличие от России, не был объявлен угрозой для альянса. Из всех стран военного блока наиболее жёсткую позицию в отношении КНР занимают США.

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Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг исключил возможность участия НАТО в конфликте вокруг Тайваня.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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