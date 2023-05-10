В НАТО заявили о работе над военными планами против России и Китая

"НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций. Но это не означает, что в альянсе нет стран, которые также присматриваются к КНР и нашим планам в этом контексте, хотя это не входит в общие военные усилия альянса", — сказал Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов Вооружённых сил стран НАТО.