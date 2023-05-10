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10 мая, 02:44

Столтенберг исключил возможность участия НАТО в конфликте вокруг Тайваня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Washington Post отверг возможность конфликта с Китаем в связи с ситуацией на Тайване.

По словам генсека, НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, а его гарантия коллективной безопасности распространяется только на страны блока. В то же время Столтенберг обратил внимание на последствия возможного военного противостояния. По его мнению, оно затронет весь Запад, так как 50% грузовых судов проходит через Тайваньский пролив, да и значительная часть всех полупроводников в мире производится на острове.

США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме

США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме

Как писал Лайф, ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил о сильнейшем ударе по мировой экономике в случае вторжения Китая на остров. По его словам, гипотетический конфликт нарушит 40% мировой торговли. Между тем Пекин не исключает силового сценария воссоединения с Тайванем.

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Wikipedia

Ольга Платонова
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