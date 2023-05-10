Столтенберг исключил возможность участия НАТО в конфликте вокруг Тайваня

По словам генсека, НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, а его гарантия коллективной безопасности распространяется только на страны блока. В то же время Столтенберг обратил внимание на последствия возможного военного противостояния. По его мнению, оно затронет весь Запад, так как 50% грузовых судов проходит через Тайваньский пролив, да и значительная часть всех полупроводников в мире производится на острове.