Миру предрекли колоссальный удар при вторжении Китая в Тайвань
Глава МИД Тайваня предупредил о нарушении 40% мировой торговли при войне с КНР
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил о сильнейшем ударе по мировой экономике в случае войны на острове. По его словам, гипотетический конфликт нарушил бы 40% мировой торговли.
Глава МИД напомнил, что на долю острова приходится производство свыше 60% полупроводников, в том числе 90% самых современных.
"Экономические последствия будут колоссальными. Посмотрите на географическое положение Тайваня: более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают [Тайваньский] пролив. Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли, — сказал Ву в интервью газете ABC.
Министр выразил надежду, что Китай не начнёт военную операцию. Вместе с тем Ву попросил США предоставить средства защиты и помочь в обучении солдат.
Ранее в американском Конгрессе признали, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния КНР. По словам главы комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.
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