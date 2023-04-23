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23 апреля, 12:22

Миру предрекли колоссальный удар при вторжении Китая в Тайвань

Глава МИД Тайваня предупредил о нарушении 40% мировой торговли при войне с КНР

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил о сильнейшем ударе по мировой экономике в случае войны на острове. По его словам, гипотетический конфликт нарушил бы 40% мировой торговли.

Глава МИД напомнил, что на долю острова приходится производство свыше 60% полупроводников, в том числе 90% самых современных.

"Экономические последствия будут колоссальными. Посмотрите на географическое положение Тайваня: более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают [Тайваньский] пролив. Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли, — сказал Ву в интервью газете ABC.

Министр выразил надежду, что Китай не начнёт военную операцию. Вместе с тем Ву попросил США предоставить средства защиты и помочь в обучении солдат.

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Ранее в американском Конгрессе признали, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния КНР. По словам главы комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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