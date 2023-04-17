Bloomberg: Тайвань закупит 400 антикорабельных ракет у корпорации Boeing

Поставки тактических ракет Harpoon будут проходить в рамках решения о продаже оружия острову, которое Конгресс США принял в 2020 году.

При этом ранее конгрессмен Майкл Маккол заявлял, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния Китаю. Он также отмечал, что Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.