Bloomberg: Тайвань закупит 400 антикорабельных ракет у корпорации Boeing
Тайвань планирует закупить 400 антикорабельных ракет у американской аэрокосмической корпорации Boeing, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Поставки тактических ракет Harpoon будут проходить в рамках решения о продаже оружия острову, которое Конгресс США принял в 2020 году.
При этом ранее конгрессмен Майкл Маккол заявлял, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния Китаю. Он также отмечал, что Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.