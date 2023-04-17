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17 апреля, 20:20

Bloomberg: Тайвань закупит 400 антикорабельных ракет у корпорации Boeing

Тайвань планирует закупить 400 антикорабельных ракет у американской аэрокосмической корпорации Boeing, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Поставки тактических ракет Harpoon будут проходить в рамках решения о продаже оружия острову, которое Конгресс США принял в 2020 году.

В Кремле назвали недопустимыми любые провокации вокруг Тайваня

В Кремле назвали недопустимыми любые провокации вокруг Тайваня

При этом ранее конгрессмен Майкл Маккол заявлял, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния Китаю. Он также отмечал, что Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.

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Артур Лапсаков
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