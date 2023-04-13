В Кремле назвали недопустимыми любые провокации вокруг Тайваня

"Мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки вокруг Тайваня. Провоцирование Китая считаем недопустимым", — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее глава Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол оценил оборонные возможности Тайваня, назвав их недостаточными для противостояния КНР. При этом он указал, что Америка, так же как и Тайбэй, не хочет военного столкновения с Китаем.