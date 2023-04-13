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13 апреля, 10:19

В Кремле назвали недопустимыми любые провокации вокруг Тайваня

Песков: РФ решительно осуждает любые провокации вокруг Тайваня

Россия решительно осуждает любые провокации третьих стран, которые могут дестабилизировать ситуацию вокруг Тайваня, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки вокруг Тайваня. Провоцирование Китая считаем недопустимым", — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.

Китай решил ввести санкции против США из-за Тайваня

Китай решил ввести санкции против США из-за Тайваня

Ранее глава Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол оценил оборонные возможности Тайваня, назвав их недостаточными для противостояния КНР. При этом он указал, что Америка, так же как и Тайбэй, не хочет военного столкновения с Китаем.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Александр Юнашев
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