В американском Конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня

У Вооружённых сил Тайваня не хватит ресурсов для противостояния с Китаем. Такую оценку оборонным возможностям острова дал глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью телеканалу NBC.

"Они не такие, какими должны быть", — сказал он.

Маккол также обратил внимание на то, что Америка, так же как и Тайвань, не хочет военного столкновения с Китаем. По его словам, Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.