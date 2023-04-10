В американском Конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня
Конгрессмен Маккол: Ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния КНР
У Вооружённых сил Тайваня не хватит ресурсов для противостояния с Китаем. Такую оценку оборонным возможностям острова дал глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью телеканалу NBC.
"Они не такие, какими должны быть", — сказал он.
Маккол также обратил внимание на то, что Америка, так же как и Тайвань, не хочет военного столкновения с Китаем. По его словам, Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.
Ранее Лайф писал, что несколько дней назад китайская армия начала военные учения в море у острова Тайвань. Пекин заявил, что это является предостережением тайваньским сепаратистам и тем, кто поддерживает их извне.
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