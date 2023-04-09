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9 апреля, 08:00

Минобороны Тайваня заявило о "вторжении" 31 китайского истребителя

Минобороны Тайваня заявило о приближении к острову 58 китайских самолётов

Тайвань сообщил о приближении к острову 58 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), больше половины из которых (31) вторглись в его воздушное пространство. Это произошло во время проходящих рядом военных учений КНР, рассказали в тайваньском оборонном ведомстве.

"Всего 58 вылетов зафиксировано Тайванем. Минобороны сообщает, что 31 самолёт пересёк центральную линию и вышел в юго-западную зону действия ПВО острова. Китай провоцирует Тайвань и Соединённые Штаты", — говорится в тексте.

По данным ведомства, были замечены китайские истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолёт Y-20, также опасно приблизились к острову девять кораблей НОАК.

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Напомним, армия Китая 8–10 апреля проводит учения и патрулирование вблизи Тайваня. Власти КНР прямо заявили, что это предостережение тайваньским сепаратистам и тем, кто поддерживает их извне.

Обложка ©

Getty Images / Yang Kunye / VCG

Татьяна Миссуми
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