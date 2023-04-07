Китай решил ввести санкции против США из-за Тайваня
Китай объявил о санкциях против США из-за поездки главы администрации Тайваня
Китай решил ввести санкции против двух американских учреждений — Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана. Причиной стал транзит главы администрации Цай Инвэнь Тайваня через США, пояснил МИД КНР.
"Американская сторона не обращает внимания на неоднократные [дипломатические] представления и протесты Китая, настояв на получении разрешения для "транзитов" главы региона Тайвань Цай Инвэнь 29–31 марта и 4–6 апреля через США для участия в политических мероприятиях", — отметили в ведомстве.
Там добавил, что Китай решил принять ответные меры, которые коснутся "Гудзоновского института, Президентской библиотеки Рональда Рейгана и ответственных лиц [в этих организациях]".
Лайф рассказывал, что 30 марта глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. В Китае остались недовольны визитом главы острова в Америку и предупредили Вашингтон. После этого ЦК КПК заявил, что действия властей Тайваня подталкивают остров к опасной грани войны.
ТАСС \ Сергей Карпухин