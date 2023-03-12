Министром обороны Китая назначили находящегося под санкциями США генерала Ли Шанфу

Голосование состоялось в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва в Доме народных собраний в центре Пекина. В 2018 году американский Минфин ввёл санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Москвой. По мнению наблюдателей, этот факт может сделать довольно неловкими контакты Вашингтона и Пекина в военной сфере.