Министром обороны Китая назначили находящегося под санкциями США генерала Ли Шанфу
Ли Шанфу (в центре). Обложка © ТАСС / AP Photo / Mark Schiefelbein
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило главой Минобороны КНР 65-летнего генерала Ли Шанфу, находящегося под санкциями США из-за военного сотрудничества с Россией.
Голосование состоялось в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва в Доме народных собраний в центре Пекина. В 2018 году американский Минфин ввёл санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Москвой. По мнению наблюдателей, этот факт может сделать довольно неловкими контакты Вашингтона и Пекина в военной сфере.
Ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин третий раз подряд был избран на пост председателя КНР. Итоги голосования делегатов ВСНП сделали его первым политиком в истории Поднебесной, который достиг такого результата.