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12 марта, 03:57

Министром обороны Китая назначили находящегося под санкциями США генерала Ли Шанфу

<p>Ли Шанфу (в центре). Обложка © ТАСС / AP Photo / Mark Schiefelbein</p>

Ли Шанфу (в центре). Обложка © ТАСС / AP Photo / Mark Schiefelbein

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило главой Минобороны КНР 65-летнего генерала Ли Шанфу, находящегося под санкциями США из-за военного сотрудничества с Россией.

Голосование состоялось в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва в Доме народных собраний в центре Пекина. В 2018 году американский Минфин ввёл санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Москвой. По мнению наблюдателей, этот факт может сделать довольно неловкими контакты Вашингтона и Пекина в военной сфере.

Ли Цян назначен премьером КНР

Ли Цян назначен премьером КНР

Ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин третий раз подряд был избран на пост председателя КНР. Итоги голосования делегатов ВСНП сделали его первым политиком в истории Поднебесной, который достиг такого результата.

Иван Косицын
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