Ли Цян назначен премьером КНР

Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили кандидатуру Ли Цяна в качестве премьера Госсовета Китая. Об этом информирует агентство Xinhua.

Кандидатуру члена Постоянного комитета (ПК) политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который накануне был в третий раз избран на пост главы государства. Ли Цян присоединился к обновлённому составу ПК политбюро ЦК КПК в октябре 2022 года на XX съезде партии. В 2017–2022 годах он исполнял обязанности секретаря парткома Шанхая.