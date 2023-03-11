Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 04:23

Ли Цян назначен премьером КНР

Xinhua: Парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства

Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили кандидатуру Ли Цяна в качестве премьера Госсовета Китая. Об этом информирует агентство Xinhua.

Кандидатуру члена Постоянного комитета (ПК) политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который накануне был в третий раз избран на пост главы государства. Ли Цян присоединился к обновлённому составу ПК политбюро ЦК КПК в октябре 2022 года на XX съезде партии. В 2017–2022 годах он исполнял обязанности секретаря парткома Шанхая.

Си Цзиньпин удержал свой пост и поставил рекорд для Китая

Си Цзиньпин удержал свой пост и поставил рекорд для Китая

Как писал Лайф, 10 марта в парламенте Китая — Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) — одобрили проект реформы Госсовета КНР. В итоговом коммюнике пленума сказано, что предстоит усиление "централизованного руководства" китайской Компартии и повышение эффективности госаппарата.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров