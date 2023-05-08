Китай не исключил силового сценария воссоединения с Тайванем

Китай хочет мирного воссоединения с Тайванем, но из-за действий сепаратистов, которые направлены на независимость острова, не отказывается от иного варианта решения вопроса. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Китайская сторона всегда проявляет максимальную искренность и прилагает максимальные усилия ради перспектив мирного объединения, однако мы готовы принять и все другие необходимые меры, рассматривая их в качестве возможных вариантов", — сказал он.

Вместе с тем Цинь Ган в очередной раз призвал Вашингтон перестать поддерживать тайваньских сепаратистов и начать наконец на практике придерживаться принципа "одного Китая", который формально Штаты признали. Пекин по-прежнему решительно выступает против вмешательства внешних сил в дела Тайбэя и будет до конца отстаивать свой суверенитет, подчеркнул министр.